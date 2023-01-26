خلال حفل كبير بمدينة دبي.. شركة زين تتسلم درع الأفضل في السودان

الخرطوم: السوداني

تسلمت زين السودان، أمس بفندق كونارد دبي جائزة افضل شركة اتصالات في السودان المقدمة من مؤسسة جلوبال بيزنيس اوتلوك Global Business Outlook وهي مؤسسة إعلامية بريطانية معروفة تنشط في مجال النشر الالكتروني والمطبوع حول الأعمال والشركات العالمية.

مثل زين خلال الاحتفال الذي حضره عدد كبير من الرؤساء التنفيذيين وكبار الموظفين للشركات والبنوك العاملة في افريقيا والخليج والشرق الأوسط وآسيا واروبا بالاضافة لممثل من هيئة الأمم المتحدة السيد الرئيس التنفيذي للعمليات المهندس نزار عبد الرحمن موسى والأستاذ صالح محمد علي مدير عام قطاع الإتصال المؤسسي والأستاذ الطيب علي فرح مدير أول الإتصال المؤسسي والفعاليات.

يجدر ذكره ان الرئيس التنفيذي لمجموعة زين السيد بدر ناصر الخرافي كان قد اشار خلال زيارته الأخيرة للسودان إلى أن شركة زين السودان حققت نجاحات كبيره خلال اعمال العام 2022 بفضل الكوادر البشريةالسودانية. كما اكد الخرافي على استمرارية أعمال شركة زين في السودان وخططها لاستثمار 800 مليون دولار خلال الأعوام الخمسة القادمة توجه لدعم البنية التحتية للإتصالات الأمر الذي يدعم توجهات الدولة في عملية التحول الرقمي الذي يشكل ضلعًا هامًا في تطور اقتصاديات الدول. وقال ان زين لها تجارب ناجحة في هذا المضمار بدول اخرى.

وتقدم الرئيس التنفيذي للعمليات، المهندس نزار موسى، نيابة عن الإدارة العليا للشركة بالشكر لكل شركاء زين السودان في مختلف القطاعات لإسهامهم الكبير في النجاحات التي تحققت خلال العام 2022 كما خص بالشكر موظفي زين الذين كان لهم القدح المعلى في الحصول على هذا التكريم بفضل مثابرتهم وجهدهم رغم التحديات الكبيرة التي تواجه اعمال الشركة، وقال ان في هذا التكريم حث ودافع لتقديم المزيد لأجل ترقية وتطوير قطاع الاتصالات والتكنلوجيا في السودان.