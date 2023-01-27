الركود يضرب أسواق اللحوم البيضاء بالخرطوم

الخرطوم : عبيـرجعفر

تشهد أسعار اللحوم البيضاء استقراراً في الاسعار بسبب الركود والوفرة.

وأكد صاحب محلات ودالروصيرص، مجدي أحمد، في حديثه لـ(السوداني)، استقرار أسعار اللحوم البيضاء بسبب الوفرة في الإنتاج، مبيناً أن سعر فراخ الشركات استقر في (١،٨٠٠) جنيه للكيلو، وسعر فراخ المزارع (1,600) جنيه للكيلو، مشيراً إلى أن هنالك ركوداً حاداً بالأسواق، متوقعاً تراجع الأسعار حال استمرار ضعف الطلب.

وقال صاحب محلات دواجن الأصدقاء ببحري، فضل إبراهيم، إن ارتفاع تكلفة إنتاج الشركات انعكس على الأسعار، رغم استمرار كساد الأسواق، مبيناً أن سعر كيلو فراخ الشركات (١،٧٠٠) جنيه.

وشكا إبراهيم من ضعف القوى الشرائية والركود ،مشيراً إلى أن هنالك بعض التجار يبيعون بسعر مناسب وبالخسارة للمواطن مراعاة للظروف الاقتصادية، وقال إن هنالك زيادة في الطلب على الفراخ.

وفي السياق ذاته، قال صاحب محلات لحوم بيضاء بأمدرمان، علي إدريس، إن هنالك استقراراً في الأسعار بسبب الركود وعزوف المستهلك عن الشراء ،مبيناً أن سعر كيلو فراخ الشركات (٢) ألف جنيه، أما سعر طبق بيض المائدة (١،٦٠٠) جنيه، وقال إن أسعاراللحوم البيضاء تشهد ارتفاعاً في فصل الشتاء.

وقال تاجر لحوم بيضاء بأم درمان، الحاج فضل، إن الكساد بالأسواق انعكس إيجاباً على استقرار الأسعار، مبيناً أن سعر كيلو الفراخ (١،٨٠٠) جنيه، وسعر طبق بيض المائدة (٢) ألف جنيه، متوقعاً زيادة في الأسعار لتراجع الإنتاج في فصل الصيف وزيادة النفوق، مشيراً إلى أن هنالك وفرة في العرض، وعزوفاً من المستهلك عن الشراء.