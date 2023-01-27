معرض الخرطوم الدورة الـ(٤٠).. سيناريو متكرر

الخرطوم: ابتهاج متوكل

رغم الاستعدادات والتحوطات، تكرر مشهد الاحتجاج وإغلاق الطرق، خلال افتتاح الدورة الـ(٤٠) لمعرض الخرطوم الدولي، وأظهرت جولة لـ(السوداني) في بعض الصالات عدم إكمال المشاركين ترتيب مواقع العرض وتنظيفها، وأن ملامح المعرض لم يطرأ عليها جديد يذكر، وتكرر سيناريو وفقرات الافتتاح، وتلاحظ أن هنالك ربكة في التنظيم وإجلاس الحضور، وخللاً في صوت السماعات (ساوند) جعل البعض ينصرف عن المتابعة.

وشهد الافتتاح أمس الأول، وزراء المالية والتخطيط الاقتصادي، الاستثمار، التجارة والتموين، إلا أن وزير المالية غادر حفل الافتتاح قبل اكتماله، وتضمنت المراسم عروضاً فنية وثقافية، ومخاطبات رسمية من المسؤولين في الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة ، وممثل اتحاد أصحاب العمل، الوفد الجزائري الزائر للبلاد، ومخاطبة وزير التجارة .

واعتبرت وزيرة التجارة، آمال صالح سعد، أن المعرض تظاهرة اقتصادية يفتح منافذ للحوار المحلي والعالمي. وقالت مدير عام الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة، د الفاتح عوض، إن هذه الدورة تشهد مشاركة 12 دولة، إضافة الى وفود رجال أعمال ومستثمرين من كل من الجزائر وتركيا ومصر.

وأشار ممثل القطاع الخاص، علي صلاح، إلى أن القطاع الخاص حريص على المشاركة في هذا الحدث الاقتصادي الكبير، وأبدى الاستعداد للتعاون في كل المجالات، واستغلال الفرص المتعددة مع نظرائهم من الدول الأخرى، للمضي في طريق الاستقرار والبناء للبلاد، وذكر أنهم سيعرضون التطور الصناعي والتجاري والخدمي في القطاعات المختلفة .

وأشارت مستشارة وزير التجارة وتنمية الصادرات الجزائرية، مايا جودير، إلى أقامة معرض جزائري قريباً بالسودان بمشاركة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية الجزائرية. وقالت إن السودان والجزائر يمكنهما أن يلعبا دوراً كبيراً في رفد العالم بمنتجاتهما، وأضافت: “قانون الاستثمار الجزائري الجديد يسمح للسودانيين بالاستثمار في الجزائر”، وأكدت أن عدداً من المستثمرين السودانيين يرغبون في الاستثمار بالجزائر.

ويشار إلى أن فعاليات الدورة الـ(٤٠) لمعرض الخرطوم الدولي، انطلقت بمشاركة داخلية وخارجية، تشمل (١٢) دولة، وأكثر من (٦٠٠) شركة أجنبية ومحلية.