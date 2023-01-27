توقف جزئي لمحطة جبل أولياء للصيانة

الخرطوم: السوداني

أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم، عن توقف جزئي لمحطة مياه جبل أولياء بغرض صيانة الخط الناقل للمياه جوار الاحتياطى المركزي، وقال مدير عام الهيئة، محمد علي العجب، في تعميم صحفي أمس، إن توقف المحطة الجزئي بعد غد (السبت) ستتأثر به مناطق (الدخينات شرق، القادسية، الكلاكلات صنقعت، الوحدة، القطعية، فتيح العقليين، أم عشر، منطقة غرب حديقة الكلاكلة، ود عمارة، مربعات الإسكان، سوق اللفة)، مبيناً أن عملية الصيانة تستغرق 24 ساعة، داعياً المواطنين في المناطق المتاثره إلى أخذ التحوطات اللازمة، معرباً عن اعتذاره لهم جراء ما يحدث لهم من مضايقات.