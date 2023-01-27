المريخ يُكوِّن (آلية مستقبل المنصور) لرصد المواهب في أفريقيا.. ونجم المنتخب الغاني أولى ثمراتها  

الخرطوم: السوداني

كوّن نادي المريخ (آلية مستقبل المنصور)، وهي لجنة تضم كبار الخبراء والقصاصين والكشافين الرياضيين من أبناء النادي، لرصد المواهب الشابة في القارة الأفريقية وضمها للنادي.

الجدير بالذكر أن اللجنة شرعت فعلياً منذ فترة في التنقيب والبحث والتمحيص عن المواهب، ومن أولى ثمرات رصدها، لاعب منتخب الشباب الغاني، الظهير الأيسر، فاتو سليمانا، الذي ينوي المريخ ضمه في كشوفاته.

يقول الإعلامي والصحفي د. مزمل أبو القاسم عن (آلية مستقبل المنصور): “ظاهر الاسم مرتبط بالنصر، وارتباط المريخ العظيم بالانتصارات معلوم للكافة.. وقديماً قال القبطان حاج حسن عثمان رحمة الله عليه (المريخ بحرٌ والنصر له سحاب)، وباطن الاسم يحوي احتفاءً بأحد أعظم إداريي المريخ عبر التاريخ، وهو سعادة الفريق منصور عبد الرحيم محمدين أحد أعظم من تولوا منصب سكرتير نادي المريخ. ومنصور رمضان أعظم مدرب في تاريخ المريخ”.

نائب رئيس المريخ للشؤون القانونية السابق بدر الدين عبد الله يقول: “بعد سنة وفي حال اندماج ونجاح اللاعبين، يمكن أن نقول إنها ستخفض فاتورة الإنفاق على تسجيلات المحترفين المهلكة والمستنزفة لموارد النادي. وسيكون المريخ في حالة ثبات فني ووضوح رؤية للإحلال والإبدال. وستشكل الآلية مورداً مالياً ضخماً نتيجة تسويق اللاعبين بعد رعايتهم ومشاركاتهم الأفريقية”.

وأضاف: “اقترح أن يتم دعم الآلية بإسناد قانوني وإسناد إحصائي لتكتمل المنظومة. وأَاقترح أن يتم إنشاء إدارة بنفس الاسم (آلية المستقبل) وتتم هيكلتها من ضمن الإدارات التنفيذية وتخصيص ميزانية وتوصيف وظيفي ولوائح سياسات”.