تمت مشاورتهم ورفضوا اللعب نهاراً في الهلال.. ريكاردو واللاعبون: سر اختيار بنغازي أرضاً للمريخ

كتب: عبده فزع

كشفت لـ (السُوداني) مصادر عالية الثقة، بأن البرازيلي هيرون ريكاردو، مدرب المريخ، وكذلك اللاعبين كان لهم التأثير الأكبر في قرار مجلس إدارة النادي بقيادة أيمن أبو جيبين في الاستقرار على أداء مباريات الأحمر في مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، على ملعب شهداء بنينا في بنغازي بليبيا.

وتابعت: “ريكاردو واللاعبون لم يكونوا يُفضِّلون أداء المباريات في التوقيت النهاري على ملعب نادي الهلال، باعتباره كان الخيار الأول في ظل عدم اكتمال التأهيل بملعب النادي، إلى جانب الخطاب الأخير من الاتحاد الأفريقي للعبة، بمنع الجماهير من حضور المباريات بالملعب الأزرق، لافتقاده المرافق الصحية الخاصة بالجماهير.

واستقر مجلس إدارة نادي المريخ، على أداء مبارياته في ملعب شهداء بنينا في بنغازي ليلاً، بالنظر إلى أن المُستويات ستكون مرتفعة ليلاً، أكثر من ساعات النهار”.

وكان المريخ، قد استقر على ملعب الشهداء في ليبيا، بعد أن خاطب الكاف، باختياره ملعب نادي فايبرز اليوغندي، إلا أنّ الرد جاء سريعاً من الاتحاد القاري بأن هذا الملعب غير مُجاز لافتقاره أيضاً للمعايير المطلوبة.

الناحية الثانية التي غلّبت خيار بنغازي، هو أن طقسها مشابهٌ للأجواء في العاصمة المصرية القاهرة التي يعقد فيها المريخ معسكره الخارجي حالياً، بالرغم من أن ملعب الشهداء ستكون أفضلية الحضور الجماهيري فيه لأنصار ناديي الترجي التونسي، وشباب بلوزداد الجزائري، وكذلك الزمالك المصري، لكن رغماً عن ذلك، فإن المريخ، يعول كثيراً على الجالية السودانية الكبيرة في ليبيا، إلى جانب الجماهير الراغبة في السفر لدعم مشوار الفريق القاري.

وبعد وصول المدرب البرازيلي ريكاردو، ومساعده إبراهومة للقاهرة، قاد الثنائي التدريبات التي كان يشرف عليها المساعد البرازيلي، الذي يتوفر على سيرة ذاتية جيدة وخبرات دعمها بالعمل مع الكثير من المدربين المتميزين، وعلى رأسهم مواطنه كارلوس باكيتا، الذي كان يتولّى مسؤولية قيادة الهلال السعودي خلال الأعوام الماضية، وحقّق برفقته عدداً من الإنجازات.

على صعيد الإضافات الأجنبية الجديدة، بقيادة الرباعي البرازيلي: “ماتيوس كوتيلو، سيرجيو رافائيل، باولو سيرجيو، أليكس دا سيلفا”، والجنوبي “معليش”، تؤكد كل التقارير القادمة من القاهرة، بأنهم ظهروا بمستويات قوية بالكيفية التي يتفق فيها الجميع على أنه للمرة الأولى ينجح المريخ، في تدعيم صفوفه بأربعة أجانب على أعلى مستوى في انتظار المباريات الرسمية لدعم مشوار الأحمر قارياً ومحلياً.

وستغادر بعثة المريخ مباشرةً من القاهرة صوب تونس تمهيداً لمواجهة الترجي التونسي، في إطار الجولة الأولى لمرحلة المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

واحتفل المريخ بترفيع سليمان بشير من المعدات، لإدارة الكرة، وهي الخطوة التي قابلها الجميع بالكثير من الارتياح على اعتبار أنه الشخصية التي تمتلك من إمكانيات الكبيرة، مما يجعله الخيار المُناسب في المكان المُناسب.