لجنة المعلّمين السودانيين تعلن مواصلة الإغلاق لمدة أسبوع

الخرطوم: السوداني

أعلنت لجنة المعلّمين السودانيين، عن مواصلة الإغلاق لمدّة أسبوع اعتبارًا من التاسع والعشرين من يناير وحتى التاسع من فبراير.

وعقدت اللجنة العليا للإضراب، بحسب بيانٍ صادرٍ أمس، اجتماعًا بحضور ممثل تنسيق إضراب الولايات. وقالت اللجنة إنّها ستعقد اجتماعًا في الثاني من فبراير، لتقييم الموقف واتّخاذ ما يلزم من تدابير بموجب ما يستجدّ.

وتشمل مطالب المعلمين تعديل الهيكل الراتبي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 69 ألف جنيه سوداني بدلًا عن 24 ألف جنيه الذي أجيز في الميزانية العامة الحالية 2022، لتمكين المعلمين من مواجهة الأوضاع المعيشية المتردية وغلاء السلع الاستهلاكية، والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الوزراء للأعوام 2021 و2022 برفع الحد الأدنى للأجور.