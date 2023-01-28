القوات المسلحة: عقيدة الجيش السوداني راسخة وغير قابلة للتدجين

الخرطوم: السوداني

قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد ركن نبيل عبد الله، إن هناك إصرارًا من بعض السياسيين على استعداء الجيش السوداني باتهامات باطلة ومتكررة لن نأبه لها الآن ومستقبلًا.

وأشار في رده على اتهامات ومزاعم أحد السياسيين حول العقيدة العسكرية للطلاب المتخرجين في الكلية الحربية، إلى أن عقيدة الجيش السوداني راسخة وغير قابلة للتدجين، وأضاف “لا يجب أن يخدع بعضهم نفسه بأنه سيوجه القوات المسلحة يومًا لصالحه مهما يستجد من متغيرات.

وقال إن مهمتنا أن نستلم أبناء الأسر السودانية بما أتوا عليه من قيم وموروثاتٍ سودانية أصيلة