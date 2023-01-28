“مقاومة الخرطوم” تتبرأ من مقابلة رئيس الوزراء الإثيوبي

الخرطوم: السوداني

نفت تنسيقيات لجان المقاومة في مدينة الخرطوم علاقتها بمقابلة وفد باسم لجان المقاومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أمس في القصر الجمهوري في الخرطوم.

وقال بيانٌ لتنسيقيات مدينة الخرطوم أمس، إن المجموعة التي اجتمعت مع رئيس الوزراء الإثيوبي يوم الخميس الماضي باسم لجان المقاومة “لا تعبر بالضرورة عن مواقف أو آراء تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم”.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد التقى عددًا من ممثلي لجان المقاومة المنضوية تحت “مبادرة إعلان مبادئ ثورة ديسمبر”، ضمن لقاءاته مع الفرقاء السودانيين والقوى السياسية الفاعلة في المشهد السوداني والمكون العسكري.

وكشف عضو مكتب الإعلام والاتصال بمبادرة “إعلان مبادئ ثورة ديسمبر المجيدة” ياسر حامد لـ”الترا سودان” عن تسليمهم إعلان المبادئ الذي يحدد موقفهم من الاتفاق الإطاري والعملية السياسية الجارية في السودان إلى رئيس الوزراء الإثيوبي. وقال ياسر في حديثه لـ”الترا سودان”: “لا نريد اختطاف صوت أحد”. “نحن جزءٌ من لجان المقاومة ولا نريد التحدث باسم لجان المقاومة”.

في المقابل أوضح بيان تنسيقيات لجان المقاومة في مدينة الخرطوم أن مكتب الاتصال بتنسيقيات الخرطوم “معلوم لدى الجميع”، مؤكدًا أن المكتب لم يتلقّ أي دعوة رسمية للقاء رئيس وزراء إثيوبيا. وأشار بيان تنسيقيات المقاومة في الخرطوم إلى بيانات سابقة أصدرتها بخصوص اجتماعات ولقاءات قال إن هذه المجموعة تعقدها مع جهات “مدعيةً تمثيلها للجان المقاومة”.

وعدّت تنسيقيات المقاومة في الخرطوم تحركات هذه المجموعة “محاولةً لتزوير وتغبيش مواقف لجان المقاومة الرافضة للتسوية والداعية إلى إسقاط الانقلاب”. وأضاف البيان: “رسالتنا لهم أن لجان المقاومة بالأحياء عركتها وعرفتها الشوارع بالبسالة والتضحية وأن الانتهازية ليست سلوكًا ثوريًا يتصف به رفاقنا”. وتابع البيان: “ما دار بين رئيس مجلس الوزراء الإثيوبي والوفد، لا يمثل تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم وإنما يمثل الوفد الذي قابله”.