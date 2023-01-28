“الاستخبارات” تضبط كميات “كبيرة” من المخدرات بجنوب كردفان

الخرطوم: السوداني

تمكنت شعبة استخبارات الفرقة العاشرة مشاة بمحلية “أبو جبيهة” في ولاية جنوب كردفان أمس الاول من ضبط كميات وصفتها بـ”الكبيرة” من مخدرات “الحشيش البنقو” في إطار حملاتها “المستمرة” من أجل “السيطرة على الظواهر السالبة خاصة تجارة الممنوعات وضبط التفلتات الأمنية داخل حدود المدينة”.

وبحسب (سونا) أمس، ثمن القائد الثاني للفرقة العاشرة مشاة الجهود التي بذلتها القوات في هذه الضبطية، مؤكدًا جاهزيتهم للتصدي لـ”الأنشطة التخريبية والمظاهر السالبة” التي قال إنها “تضر بالشباب والاقتصاد الوطني وأمن المواطنين” – طبقًا لما نقلت عنه الوكالة.

وناشد القائد الثاني للفرقة المجتمعَ بالتعاون مع القوات النظامية والتبليغ “الفوري” حال حدوث أي “ظواهر إجرامية” بالمنطقة.