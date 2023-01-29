نقابة الصحفيين السودانيين تسعى لإصدار مدونة لأخلاقيات الممارسة السياسية والإعلامية

الخرطوم: السوداني

أطلقت نقابة الصحفيين السودانيين أولى فعاليات منتدى السياسة والإعلام بدارها يوم أمس، لإصدار مدونة لأخلاقيات الممارسة السياسية والإعلامية، وأوردت الصفحة الرسمية للنقابة أن الهدف من المدونة تنقية المناخ السياسي لتوفير الظروف المناسبة لحوار موضوعي يسهم في تعزيز فرص إكمال أهداف ثورة ديسمبر و التحول الديمقراطي.

وكشف نقيب الصحفيين السودانيين عبد المنعم أبو إدريس في كلمته بفاتحة المنتدى أمس، عن أن النقابة تسعى لأن تكون ساحة للحوار بين السودانيين مشددًا على إيمانهم بأن الحوار هو أداة استمرار واستقرار الديمقراطية وتحقيق تطلعات الشعب في الديمقراطية والسلام والحرية.

وقال: نتطلع إلى حوار بناء يقوم على الاعتراف بالآخر لأنه دون اعترافنا ببعضنا لن تستديم بيننا الديمقراطية ولا الاستقرار.

ويجيء المنتدى بحسب أعضاء في النقابة لتكريس أهمية استقلال موقف النقابة من حالة الاستقطاب السياسي الماثلة بالبلاد لجهة أنها من أوائل النقابات التي تم انتخابها في تحدٍ صريح لانقلاب 25 أكتوبر، والتأكيد على موقفها المبدئي من القضايا الوطنية وفي مقدمتها التحول المدني الديمقراطي بإسقاط الانقلاب باعتباره المدخل الأساسي.