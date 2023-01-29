ميثاق شعب السودان يتعهد بتقديم رئيس وزراء متفق عليه خلال أسبوع

الخرطوم: السوداني

أكد الموقعون على ميثاق شعب السودان استعدادهم لتقديم رئيس وزراء وحكومة انتقالية خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل.

وخلال الاحتفال بالتوقيع على الميثاق بقاعة الصداقة أمس، أعلن رئيس اللجنة العليا للميثاق بروفيسور محمد الأمين أحمد إسماعيل توافق الإدارات الأهلية وتنسيقيات المقاومة والكيانات المستقلة على تقديم رئيس وزراء من كفاءات شرق السودان المشهود لها، مشيرًا إلى أن الميثاق يشمل تكوين مجلس سيادي من ممثلين لأقاليم السودان وعضوين من القوات المسلحة أحدهما يرأس المجلس السيادي الذي يكون تشريفيًا بينما يتحمل رئيس الوزراء كل السلطات التنفيذية ويقدم رؤية واضحة لاستيعاب القوات غير النظامية ويخصص منبر لأزمة شرق السودان. وأشار الأمين إلى أن الاتفاق الإطاري ما يزال يراوح مكانه بينما أن ميثاق شعب السودان مفتوح للجميع بدون إقصاء.

من جهته قال نائب رئيس الإدارات الأهلية بالخرطوم فضل السيد شعيب إن الميثاق قدم حلولًا بعيدة تمامًا عن التدخل الأجنبي مطالبًا جميع المكونات للتوقيع عليه والمشاركة فيه.

من جانبه أعلن مبارك النورالقيادي في اللجنة العليا للميثاق ممثل تنسيقيات شرق السودان عدم السماح لقلة محدودة من السياسيين للعبث بالبلاد، محذرًا من خطورة الأوضاع التي تمر بها البلاد، وقال إن الميثاق يختلف عن المبادرات المطروحة في الساحة لأنه قدم رؤية سودانية خالصة لحل الأزمة السودانية.

فيما أكد أحمد إسماعيل رئيس تجمع المنظمات الوطنية دعم الميثاق باعتباره الحل لمشاكل البلاد والخروج بها إلى بر الأمان بعد سنوات من الصراع السياسي.