المخابرات تحبط تهريب أسلحة قادمة من دولة مجاورة

القضارف: السوداني

أعلن جهاز المخابرات العامة في السودان، أمس، إحباط تهريب أسلحة قادمة من دولة مجاورة.

وتمت العملية على يد عناصر بالجهاز، ينشطون في محليات بمنطقة شعيب التابعة لمحلية القريشة، على الشريط الحدودي بولاية القضارف شرقيِّ السودان.

وقال مدير جهاز المخابرات العامة بولاية القضارف، العميد أمن عبد المنعم محمد توم الحوري، إن القوات الأمنية نصبت كمينًا لإحدى عصابات تهريب السلاح، ونجحت في ضبط 28 قطعة كلاشينكوف، كانت في طريقها إلى الخرطوم، على متن عربة من نوع (بوكس دبل كاب).

وكشف عن وقوع اشتباكات مسلحة مع فرديِّ العصابة، وعن عمليات تمشيط جارية حاليًا لضبطهما وإحضارهما، بعدما تمكنا من الفرار.

وشدد المسؤول الأمني، على أن القوات النظامية تعمل وفق تنسيق تام للتصدي لعمليات تهريب السلاح والمخدرات في منطقة الشريط الحدودي، وسهل البطانة.