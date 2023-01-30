تحذيرات من ارتفاع غير مسبوق لأسعار الوقود بالبلاد

الخرطوم: إبتهاج متوكل

حذرت مصادر مطلعة من حدوث قفزة كبيرة في أسعار الوقود بالبلاد تتوافق مع السوق العالمية، وقالت مصادر لـ(السوداني) إن إجراء تخفيض أسعار الوقود بالبلاد، الذي نفذ في بداية الشهر الجاري لم يكن متوائمًا مع الزيادة التي ظلت تطرأ على أسعار الوقود عالميًا، وأضافت: الشركات المستوردة للوقود اعترضت على التخفيض، واعتبرته” غير حقيقي” كذلك لعدم إشراكها في اجتماع تسعيرة الوقود الشهرية.

وأوضحت المصادر، أن أسعار الوقود في البورصة الأوروبية التي يعتمدها السودان في سياسة تسعير الوقود الشهرية، ارتفعت بحوالي 12% عن بداية شهر يناير، وأن أسعار الوقود في البورصة العالمية سجلت زيادة كبيرة، وتوقعت أن ترتفع أسعار الوقود في البلاد بصورة” غير مسبوقة”.

ونوهنت المصادر ، إلى أن هناك صراع نفوذ برز في سوق الوقود بالسودان بعد دخول أطراف جديدة، مما دفع متعاملين في القطاع إلى التخوف من المعاملة التفضيلية والإجراءات الحكومية المثيرة للشكوك. متوقعة أن المعاملة التفضيلية ربما تعود بعواقب خطيرة على وضع الوقود في السودان، لأن الشركات الخاصة المستوردة للوقود تساهم بأكثر من نصف حاجة السودان.