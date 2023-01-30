قرار سيادي بشأن”أزمة المعلّمين”

الخرطوم: السوداني

كشفت لجنة المعلّمين السودانيين، عن صدور قرار من قبل المجلس السيادي، قضى بتشكيل لجنة لمتابعة استحقاقات المعلمين.

وقالت اللجنة إنّ اللجنة برئاسة المجلس السيادي وعضوية 3 ممثلين من لجنة المعلمين.

وأشارت إلى أنّ مهامها وصلاحياتها، ستتمثّل في متابعة القرارات الخاصة بمستحقات ومطالب المعلمين، وإيجاد حلول للمشاكل والتحديات التي تواجه قضايا التعليم والمعلمين، وبذل الجهود لتنفيذ القرارات المتعلقة بتحسين البيئة والعملية التعليمية.

وأعلنت اللجنة عن وضع مصفوفة محدّدة ومحكمة لإنجاز تلك الاستحقاقات وفق توقيتات واضحة يتمّ الالتزام بها. داعية إلى عدم إتاحة الفرصة لمن يريد أن يشق صف وحدتها.