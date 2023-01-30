الشمالية تعلن استئناف الدراسة لجميع المراحل

الخرطوم: السوداني

أعلنت وزارة التربية والتوجيه بالشمالية، عن استئناف الدراسة في جميع المراحل، اعتبارًا من أمس التاسع والعشرين من يناير.

وقال المدير العام لوزارة التربية والتوجيه بالشمالية، سيف الدين محمد عوض الله، بحسب وكالة السودان الرسمية، أمس، إنّ بداية الفترة الثانية اعتبارًا من أمس الأحد، يلخص جهدًا لما مضى من العام الدراسي الحالي.

وأشار إلى أنّ بداية الفترة الثانية واستئناف الدراسة بجميع المراحل جاء حسب التقويم الدراسي والذي يحدّد من قبل وزارتي التربية الاتحادية والولائية بواسطة لجان متخصّصة وأيام معدودة وحسابات معينة موزعة على أيام العام الدراسي وأي تعطيل يكون على حساب المنهج والتلاميذ والطلاب .