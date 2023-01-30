إضراب أطباء مستشفى أمبدة النموذجي

الخرطوم: السوداني

دخلت لجنة أطباء مستشفى أمبدة النموذجي بمدينة أم درمان، في إضراب عن العمل. وشددت على تحسين بيئة العمل واستخراج استحقاق مرتب شهر ديسمبر للعام الماضي لجميع الأقسام، واستحقاق مرتب شهر يناير الجاري في فترة أقصاها الخامس من فبراير، إضافة لاستحقاقات الشهور الأخرى في فترة أقصاها خمسة أيام من بداية الشهر القادم.

وطالبت اللجنة، في بيان لها حسب(مداميك) امس، بإعفاء المدير العام والمدير الطبي العام من مناصبيهما، والاستفادة منهما بمواقع أخرى وتعيين استشاري يعمل بالمستشفى مديرًا عامًا، وطبيبًا يعمل بالمستشفى كمدير طبي عام، على أن تقوم اللجنة بترشيحهم وتقديم الأسامي لجهات التعيين بعد التشاور. وشكا الأطباء والعاملون بالمستشفى من تدهور مريع في الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وأكدوا توقف معظم الموظفين عن العمل لتعمد تأخير الحوافز ونسب العمليات ومرتبات المتعاقدين، وارجعوا ذلك لفشل المدير العام في ترتيب أولويات الصرف وترتيبها حسب حاجة المستشفى.

وأشارت اللجنة إلى مغادرة معظم العمال للعمل لتأخير استحقاقاتهم، وإيقاف حوافزهم الإضافية كحوافز نظافة والعطل وغيرها. وشكا الأطباء من عدم توفر المستهلكات الطبية من “خيوط وشاش ومخدر وغيره”، مما أدى إلى إلغاء العمليات بصورة متكررة، فضلا عن توقف حضانة حديثي الولادة لعدم وجود مكيف ، و لعزوف الممرضين عن العمل بها لعدم استلامهم لحوافزهم. وتشهد الأقسام التشخيصية والمعمل والأشعة عدم استقرار للخدمة لشح المعينات، إلى جانب ضعف الإمداد الدوائي وظلت صيدلية الطوارئ تعاني من نقص حاد في أدوية الطوارئ من أدوية منقذة للحياة ومحاليل وريدية. وفي السياق، ذاته شكا الأطباء والموظفون “المناوبات الليلية” من تعرضهم للاعتداءات المتكررة والسرقات، وذلك نسبة لتردي بيئة العمل، ولقلة عدد وضعف كادر الأمن والسلامة والشرطة الموجودين بالمستشفى.