عودة قطوعات الكهرباء بشكل مكثف والمواطنون مستاءون

الخرطوم: السوداني

عادت قطوعات الكهرباء في الخرطوم بشكل مكثف في كافة المناطق في الخرطوم وام درمان وبحري دون برمجة انذار او اعتذار من هيئة الكهرباء.

وامتدت القطوعات لاكثر من 7 ساعات في بعض المناطق وتأثرت المؤسسات الحكومية والصناعية والمرافق الصحية والخدمية والمحال التجارية، وغيرها من المرافق ذات الصلة بالمواطنين، حيث يضطر البعض للعودة في اليوم الثاني لتكملة إجراءتهم بالمحاكم وسلطات الأراضي والجوازات.

وأبدى عدد من المواطنين استياءهم من القطوعات المتكررة صباحًا ومساءً ولساعات طويلة، منتقدين القائمين على أمر الكهرباء لفشلهم في إدارة المرافق الخدمية لسنوات عديدة رغم الدفع المقدم والمبالغ الطائلة التي تتحصلها هيئة الكهرباء من المواطن، مؤكدين تأثير قطوعات الكهرباء على استقرار الامداد المائي الامر الذي فاقم المعاناة.

وعزا مصدر بالكهرباء لـ(مداميك) القطوعات لاعمال الصيانة الدورية والاستعداد لشهر رمضان، حيث تسعى الهيئة لضمان استقرار الامداد الكهربائي في شهر رمضان، وقال إن هناك مشاكل تأخر توفير التمويل المطلوب لأعمال الصيانة في الوقت المناسب هذا الأمر يؤدي لتأخر أعمال الصيانة في الكثير من الأحيان.