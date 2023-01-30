السلطات تقرر بدء مشروع ميناء أبو عمامة

الخرطوم: السوداني

أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، قرارًا قضي بتشكيل اللجنة الإشرافية العليا لتشغيل وتطوير ميناء أبوعمامة .

وبحسب القرار شكلت اللجنة على النحو التالي عضو مجلس السيادة ابراهيم جابر ابراهيم رئيسًا، وزير المالية جبريل إبراهيم عضوًا، وزير النقل هشام أبوزيد عضوًا ومقررًا، وعضوية كلا من أسامة داؤود عبد اللطيف ومدير هيئة موانئ أبوظبي حمد جمعة الشامسي. وحدد القرار اختصاصات ومهام اللجنة أنها تتمثل في إدارة منطقة أبوعمامة الاقتصادية والإشراف عليها، وتطوير فرص العمل في المنطقة الاقتصادية، وتمويل المشاريع المستقبلية والبنية التحية الحيوية في المنطقة الاقتصادية الخالصة.

ووجه القرار اللجنة الاجتماع بشكل منتظم على الأقل كل شهرين.

فيما دعا المستشار الاقتصادي بوزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية والخبير السابق في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دكتور أبوبكر التجاني الحاج محمد، عدم إنشاء ميناء على حساب الميناء الوطني واشترط أن يكون سندًا له لا خصمًا عليه وألا ينافسه في زبائنه التقليديين بمغريات غير جودة الخدمات. وطالب في حديثه لوكالة السودان للأنباء أن يكون من ضمن شروط العقد أن يهتم المستثمرون بتأهيل ميناء بورتسودان قبل إنشاء هذا الميناء حتى لا يكون خصمًا عليه.