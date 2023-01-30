أساتذة الجامعات يحتجون أمام مجلس الوزراء ويهددون بالإضراب

الخرطوم: السوداني

نفذ تجمع أساتذة الجامعات السودانية وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء أمس الاحد للمطالبة بمعالجة تشوهات الهيكل الراتبي، وتحسين أوضاعهم المعيشية، وحمل المشاركون شعارات عبرت عن مطالبهم.

وهدد التجمع بالدخول في إضراب حال عدم الاستجابة للمطالب التي حوتها المذكرة التي تم تسليمها مجلس الوزراء. ونادت جموع الاساتذة والعاملين بالجامعات السودانية في بيان، بتحسين شروط الخدمة أو استخدام وسيلة الإضراب حتى يتمكنوا من نزع حقوقهم والقيام بالمهام الكبيرة الملقاة على عاتقهم.

وأكدوا رفضهم تسليع التعليم بدلا من تقديمه كخدمة، ونبهوا لإصرار السلطة على المزيد من التدهور لمؤسسات التعليم العالي وعملها على مداراة الفشل والإفلاس بفرض رسوم باهظة على الطلاب، ورهنوا معالجة أوضاع الجامعات بانهاء الانقلاب، ثم زيادة الميزانية العامة للتعليم.