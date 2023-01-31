(السُّوداني) تُورد تفاصيل جديدة.. مقتل مساعد شرطة في حادثة إطلاق النار على عربة ترحيل المساجين

*المساعد شرطة، يحيى عبد المجيد محمد عثمان*

الخرطوم: السوداني

قالت مصادر (السوداني)، إنه في حادثة إطلاق النار على ناقلة ترحيل المساجين والمنتظريت أثناء عودتها من المحكمة إلى سجن الهدى، استشهد المساعد شرطة، يحيى عبد المجيد محمد عثمان.

وقالت الشرطة، إنّ الحادثة نتجت عنها إصابات خطرة للحرس وأحد المنتظرين، وأوضحت أنه تم القبض على الجُناة والسلاح المستخدم وسيارتهم، وأضافت: “كان الاعتداء بدافع الثأر من أحد المحكومين تحت المادة ١٣٠ قانون جنائي”.

وكشفت مصادر (السوداني)، عن تفاصيل جديدة حول الحادثة، وقالت: “المساعد الشهيد كان متهماً في بلاغ تحت المادة ١٣٠ على خلفية وفاة متهم أثناء قبضه في بلاغ مخدرات، وتم إسقاط عقوبه القصاص عنه في جلسة اليوم”.

وأضافت المصادر: “اليوم كانت جلسة المحكمة حول تخيير أولياء الدم بالقصاص أو الدية، ووافقت زوجة الشهيد بالدية، وتم تأجيل الجلسة للقرار، وأثناء عودة الدفار لسجن الهدى نصب كمين لهم، بعربة (كلك) ومواتر، وتم إطلاق النار على سائق العربة (الدفار)، ما أدى لتعطل العربة، ومن ثم دخلوا إلى العربة، وفتحوا النار على المساعد يحيى، ما أدى لوفاته فوراً، وفرار عدد من السجناء وتم القبض على كل الجناة”.

*الجناة*