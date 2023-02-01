وعد من ”البرهان” بشأن جسر القاش

الخرطوم: السوداني

تعهّد رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، بالمساهمة في صيانة جسر القاش، حتى ينساب النهر في مجراه الطبيعي.

والتقى البرهان، أمس، وفداً من مزارعي القاش والقطاع البستاني بكسلا.

وقال وزير الزراعة بكسلا، خضر رمضان، بحسب تعميمٍ صحفي، إنّ اللقاء تناول مشاكل جسر القاش خاصة بعد التصدّعات التي حدثت فيه خلال الفترة الماضية، وأدت لغرق مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية. وأشار إلى أنّ الجسر في حاجة ماسة للصيانة، منوهاً إلى أن البرهان وعد بالوقوف بجانب المزارعين للحيلولة دون وقوعهم في الإعسار أو الخسارة.