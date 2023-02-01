مقتل راعي برصاص مليشيات إثيوبية توغلت داخل الحدود السودانية

القضارف: السوداني

قتل راعٍ وأصيب عدد من رفاقه، أمس، أثناء تصديهم لتوغل مليشيا إثيوبية مسلحة، داخل العمق السوداني، في محلية باسندة شرقيِّ البلاد. وقتل الراعي كرار محمد موسى، بطلق ناري في الصدر، أثناء مواجهات الرعاة مع مليشيا إثيوبية قادمة من إقليم أمهرا، بغرض نهب ماشيتهم، عند منطقة كنينة (2 كلم من الشريط الحدودي).

ودفعت الشرطة بتعزيزات لمسرح الحادث، بقيادة النقيب محمد الحسن، لملاحقة المعتدين الذين فروا للأراضي الإثيوبية. ودونت الشرطة بلاغاً تحت المادة 130 (القتل العمد) في مواجهة المعتدين، وأسندت عملية التحري إلى المساعد شرطة يس أحمد رحمة الله.

في الأثناء، طالب وكيل ناظر البني عامر، محمد حسن حاج آغا، السلطات الأمنية بتامين حركة الرعاة وأماكن تواجدهم وانتشارهم في الشريط الحدودي.

وحثَّ السلطات على تكثيف التعزيزات العسكرية والدوريات المشتركة للحد من التفلتات والجرائم العابرة للحدود. وشدد على أن تنامي استهداف الرعاة والثروة الحيوانية عبر النهب والاختطاف على أمل الحصول على فدى مالية، أمر يهدد الصادر واقتصاد الدولة والإنتاج الحيواني.