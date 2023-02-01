تربيةُ الخُرطوم: خُطواتٌ متقدِّمةٌ لسداد متأخرات المعلِّمين

الخرطوم: السوداني

أجاز مجلسُ وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم، برئاسة دكتور قريب الله محمّد أحمد، والإدارات التعليميّة العامّة مُقترحات خُطّة إدارة الجودة والتطوير الإداري التي تهدف لترقية وتطوير الأداء التعليمي بالوزارة. وأجاز المجلسُ التصوُّر الخاصّ بيوم الوزارة المزمَع انطلاقُه تحت شعار “لا للمخدِّرات”، كما اعتمد المجلس أُسس وضوابط إسكان الوزارة في صيغتها النهائيّة بواسطة المستشار القانوني للوزارة.

وفي السِّياق ذاته وجّه المجلسُ الإدارات التعليميّة بالعمل بروح الفريق في تنفيذ المهامّ الموكَلة إليهم، وتحكيم اللوائح والقوانين في جميع الإجراءات والمعاملات، ومتابعة حضور المعلمين بمدارسهم خلال الأيام الجارية، مشيراً إلى عدالة ومشروعية مطالبهم، وأنهم قطعوا خطوات متقدِّمة مع الجهات ذات الصلة لسداد المتأخّرات وزيادة المرتّبات وفق الآلية المُتَّفق عليها.