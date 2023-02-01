السودان يجيز الخطة القومية للأمن الصحي بتكلفة «250» مليون دولار

الخرطومك السوداني

أجازت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية أمس، خطة قومية للأمن الصحي في البلاد، بتكلفة (250) مليون دولار.

وقال وزير الصحة بحكومة الأمر الواقع، هيثم محمد إبراهيم، إن إجازة الخطة خطوة كبيرة للتحسب والاكتشاف المبكر للأمراض، فيما أشادت المنظمة الدولية، بالخطوة.

وحسب بيان للوزارة، فإن السودان أول دولة في الإقليم والعالم تجري تحديثاً على خطتها الوطنية، بحضور وفد من منظمة الصحة العالمية.

ووصف إبراهيم، إجازة الخطة بالخطوة الكبيرة في سبيل التحسب والاكتشاف المبكر للأوبئة والاستعداد والترصد والتقصي المرضي والاستجابة بالسرعة المطلوبة، بمايقلل من عدد المرضى وحالات الوفاة. وأضاف “من الأهمية بمكان أن الخطة وضعت بداية العام، مشدداً على أن يكون السودان في تنفيذها الأول بين الدول، كما كان سباقاً في تحديثها.

وأكد أن الخطة تتناول 19 محوراً منها، المهددات الصحية المتعلقة بالطوارئ والكوارث،الأمراض المتوطنة في السودان، نواقل الأمراض، الأمطار، الأمراض العابرة للحدود وغيرها، بتكلفة (250) مليون دولار موزعة على السنوات الخمس.