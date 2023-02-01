البرهان في شرق النيل..الجنرال يستجيب لمطالب ريف الخرطوم

شرق النيل: ابتهاج متوكل

١٠ الآف مواطن بقرية ود الأمين بشرق النيل، كانوا في (أشد الحاجة) لمياه الشرب، (المكرمة الملكية) السعودية وفرت لهم محطة مياه جوفية، عن طريق منحة بقيمة (١٠٠) مليون دولار، لحفر (٥٠٠) بئر بالريف السوداني.

ودشن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الإثنين، بداية مشروع حفر الآبار بالريف السوداني، بمشاركة المسؤولين بالسفارة السعودية بالخرطوم، وممثلي الصندوق السعودي للتنمية، وحكومة ولاية الخرطوم، إلى ذلك احتشد الآلاف من مواطني شرق النيل، احتفالا باكتمال مشروع محطة المياه، وقدموا الشكر والترحيب للقيادة السعودية لتنفيذها هذا المشروع.

جعجعة الخرطوم

ودعا رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مواطني الريف للتكاتف لبناء السودان.

وتأسف البرهان خلال احتفال جماهيري بمنطقة ودالأمين بمحلية شرق النيل بالخرطوم، بمناسبة تدشين مشروع آبار المنحة السعودية (٥٠٠) بئر، عن التأخير في تقديم الخدمات للمواطنين .

وأرجع البرهان، سبب تأخره لقيامه بجولة بالهيلوكبتر في منطقة شرق، وذكر: (شاهدت المدارس غير مسبوقة وعطش المنطقة ومافي كهرباء، وجينا للناس نشوف مشاكلهم هذا حقهم ودا واجبنا.)

وانتقد البرهان، ضياع الزمن في (الجعجعة) بالخرطوم، وتابع: (مفروض نقدم الخدمة لأهلنا في الريف، وذكر: (أي زول يصلنا عاوز خدمة حنساعدو بدون مقابل وما عاوزين حتى شكر ولا إعلام ولا حشود لأن ده واجبنا.)

وحيا البرهان مواطني شرق النيل والريف عموماً ودعاهم للوحدة والتكاتف لبناء السودان، مؤكداً الاهتمام بالمواطنين البستحقوا الخدمة الصامدين والصابرين ( الما قاعدين يكسروا في الشوارع) .

وأعلن البرهان ، عن تلبية احتياجات مشروع كهرباء ود الأمين، خلال (٧) أيام، متعهداً بتوفير كل مستلزمات إكمال الشبكة الداخلية للكهرباء، وزاد: (اي زول عندو طلب بنقيف معاهو وبنعالج مشكلته).

وشدد البرهان، على ضرورة الحل السوداني للأزمة الوطنية وزاد: (عندنا مشاكل عاوزين نحلها برانا ماعاوزين ندخل واسطة بينا كسودانيين، ولا ننتظر ناس برة)، وذكر: (سنقف سداً منيعاً أمام كل من يحاول يعبث بالأمن والاستقرار).

وأمن البرهان، على جهود المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً بقيادة الملك سلمان، وولي عهده محمد بن سلمان، لدعمهم المستمر للشعب السوداني.

نقطة البداية

وأعلن وزير الري والموارد المائية، ضو البيت منصور، عن انطلاق بداية تنفيذ مشروع المنحة السعودية، لحفر (٥٠٠) بئر بالريف، وقال إن الوزارة أجرت عملاً متكاملاً مع حكومات الولايات، موضحاً أن هنالك أسساً حددت لتوزيع هذه الآبار، كما وضعت خطة عشرية، في مجالات مياه الشرب والري والطاعات الأخرى، مشيراً إلى استمرار الجهود لتحقيق هدف التنمية المستدامة في توفير مياه الشرب للمواطنين.

مشاريع وطنية

وشدد وكيل التخطيط بوزارة المالية، محمد بشار، على اهتمام الوزارة بقطاعات المياه، الصحة والتعليم بالبلاد، وقالإان هنالك العديد من مشروعات المياه، ستنفذ بتمويل وطني، مؤكداً جهود الوزارة في الاهتمام بإنسان الريف، خاصة توفير مياه الشرب .

استثمارات سعودية

واعلن السفير السعودي بالخرطوم، علي بن حسن جعفر، عن قيام الحكومة السعودية بإنشاء شركة للاستثمار في القطاعات الإستراتيجية بالسودان، وقال إن وفداً سعودياً سيصل قريباً، لبحث هذه المجالات الاستثمارية، وأن هذه الخطوة تأتي في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين. واعتبر جعفر، المنحة إضافة لرصيد الروابط والعلاقات المتجددة بين البلدين، ودعماً لمشاريع التنمية وإسناد عمليات السلام والاستقرار بالسودان، وقال إن جهود المملكة مستمرة ومتطورة في البرامج الإنمائية والإنسانية.

عام المياه

وشدد مدير وحدة تنفيذ السدود، محمد نورالدين، على أهمية المشروع لأهالي المنطقة، وقال إن هذا العمل جاء بمنحة (مكرمة ملكية) من قبل الحكومة السعودية، بقيمة (١٠٠) مليون دولار، لحفر (٥٠٠) بئر في الريف السوداني، وقرية ود الأمين إحدى تلك المناطق المستهدفة، مؤكداً أن المنحة ستساعد كثيراً في توفير مياه شرب نقية لسكان الريف الذين يعانون كثيراً من شح المياه، ويستفيد منه المواطن السوداني في (١٨) ولاية، وأضاف: “التمويل توفر عبر الصندوق السعودي للتنمية، وينفذ المشروع عبر شركتين سعوديتين”، مبينا أن المشروع يشمل (٥٠٠) محطة مياه جوفية، تتكون من صهاريج وأسوار وطلمبات تعمل بالطاقة الشمسية، وتفرز المياه لاستخدام الإنسان والحيوان، لافتاً إلى أن معدل توفير المياه لمواطن الريف في حدود (٣٠) لتراً يومياً والحضر بنحو (١٠٠) لتر ، لم نصل إليه بعد، معلناً عن تنفيذ حفر (٢٥) بئراً في منطقة شرق النيل، عبر المنحة الصينية، مشيراً إلى اكتمال كل الاستعدادات لإنفاذ المشروع وإكماله خلال (٣٦٥) يوماً.

استقرار الريف

وقال ممثل الصندوق السعودي للتنمية، بندر بن عبدالله ، إن تمويل هذا المشروع أتى عبر الصندوق بمنحة من الحكومة السعودية، موضحاً أن المشروع يوفر (١٢٠) ألف لتر مكعب من المياه يومياً، ويغطي حاجة (٣) ملايين نسمة من سكان الريف السوداني، يدعم القطاعين الاقتصادي والاجتماعي، وصولاً لتحقيق غايات تحقيق الأمن المائي والغذائي بالسودان.

وأشار بندر، إلى الصندوق السعودي استطاع تنفيذ مشروعات تنموية في السودان بقيمة (٨٦٦) مليون دولار، منها حوالي (١١٧) مليون دولار عبارة عن ثلاث منح، متطلعاً إلى أن مشروع المياه رائد للتنمية بالريف.

كهرباء ود الأمين

وطالب ممثل منطقة قرية ود الأمين، عبد الله الصادق، بإكمال أعمال التوصيلات الداخلية للكهرباء ، وتوفير مبلغ (٣٨٧) مليون جنيه، بعد التصديق على تنفيذ مشروع الضغط العالي بتكلفة (١١١) مليون جنيه، وقال إن مواطني المنطقة بنحو (١٠) آلاف نسمة،كانوا في (أشد الحاجة) للمياه، وتابع: “تنقصنا خدمات كثيرة، إلا أن إكمال إدخال الكهرباء أهمها”، مشدداً على جهود الحكومة السعودية، في تشييد محطة المياه الجوفية، وتوفير مياه الشرب لأهالي المنطقة.

يذكر أن وحدة تنفيذ السدود هي المالك للمشروع، وتنفذ بواسطة شركتين سعوديتين هما الجهاز للمقاولات، وجيل العمران، تحت شراف إدارة المياه الجوفية بوزارة الري والموارد المائية.