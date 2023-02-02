وزارة الطاقة تعلن عن زيادة في سعر البنزين

الخرطوم: السوداني

أعلنت وزارة الطاقة والنفط عن تعديل سعر البنزين والجازولين.

وأوضحت الوزارة أن سعر لتر البنزين سيصبح (547) جنيهاً بداية من اليوم مقارنة ب(506) جنيهات خلال الشهر الماضي، في وقت أبقت على سعر لتر الجازولين عند (628) جنيهاً.

وأوضحت الوزارة أن ذلك تم في إطار سياستها في المراجعة الشهرية لأسعار المحروقات حسب الأسعار العالمية للمنتجات البترولية. وأضافت: “تمت هذه التسعيرة وفق الأسس أدناه، متوسط سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار (591.5) جنيه، متوسط السعر العالمي لشهر يناير البنزين (837.119) دولار للطن المتري الجازولين (108.698) دولار للبرميل، متوسط العلاوة السعرية: البنزين (35) دولار الجازولين (12.5) دولار”.