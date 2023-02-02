مراكز صحية بالخرطوم تتوقف عن العمل

الخرطوم: السوداني

شكا مواطنون من توقف العمل في عدد كبير من المراكز الصحية بالخرطوم بسبب إضراب أطباء الأسرة، وقالت ممثل أطباء الأسرة المضربين بولاية الخرطوم، سماح مكاوي عبدالباقي، إن خطوة الإضراب جاءت بعد استنفاد كل وسائل النقاش مع وزارة الصحة.

وأشارت لبرنامج (كالآتي) بقناة (النيل الأزرق) ــ حسب (سودان لايت) ــ إلى أن مطالبهم رفعت لوزارة الصحة ووالي الخرطوم منذ شهر أغسطس العام الماضي، ولم تكن هنالك حلول واضحة على أرض الواقع، ولم يتم الرد على طلبين لمقابلة السيد والي الخرطوم، وقالت إنهم مستمرون في الإضراب الكامل حتى الحصول على حقوقهم، مؤكدة أن الكوادر الصحية موجودة داخل المراكز، لكنها لا تتعامل إلا مع الحالات الطارئة فقط.

من جانبه أوضح أسامة محمد الحسن الرشيد مدير مؤسسات صحة الأسرة بوزارة الصحة بولاية الخرطوم، أن مطالب الأطباء المضربين مالية، وتم الجلوس معهم في عدة اجتماعات، وتم توزيع المهام على (3) محاور المرتبات والأجور الإضافية وتجديد عقد التأمين الصحي.

وأشار إلى أنهم ساعون لحل مشكلة إضراب أطباء الأسرة في القريب العاجل، مؤكداً أن وزارة المالية التزمت بحل المشكلة، متوقعاً خلال هذا الأسبوع حل المشكلة المالية لأطباء الأسرة، والشروع في حل المشاكل الفنية لمراكز طب الأسرة بولاية الخرطوم وسنقوم بتأهيل لبعض المراكز.