لجنة المعلمين: اجتماع القصر أقرّ تنفيذ (7) مطالب

الخرطوم: السوداني

قال عضو لجنة المعلمين السودانيين، بشير نايل، إن الاجتماع الذي عقده عضو مجلس السيادة، ياسر العطا، مع اللجنة وأطراف أخرى، أقر تنفيذ سبعة بنود من مطالب المعلمين، أهمها رفع الحد الأدنى للأجور إلى (39) ألف جنيه.

وأشار نايل إلى أن المشكلة ليست في القرارات، ولكن في تنفيذها، ونوه لبرنامج (كالآتي) بقناة (النيل الأزرق)، إلى أن إضراب المعلمين مستمر حتى تنفيذ هذه القرارات، وأضاف: “لا يمكن بتاتاً نقاش فكرة رفع الإضراب ما لم تنفذ القرارات التي تم الاتفاق عليها في اجتماع مجلس السيادة ووزير المالية، ولن نرفع الإضراب من أجل وعود قد تنفذ أو لا تنفذ”.

وأكد نايل أن فترة الأسبوع كافية لوزارة المالية إذا كانت جادة في تنفيذ القرار، وقال إن هنالك معالجات كثيرة لتعويض فارق أيام الإضراب مثل تمديد العام الدراسي أو زيادة عدد الحصص اليومية.