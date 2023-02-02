طائرة إسرائيلية تهبط في مطار الخرطوم وتوقعات باقتراب توقيع اتفاق التطبيع مع إسرائيل

تل أبيب: وكالات

أفادت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية بأن طائرة إسرائيلية هبطت اليوم الخميس في العاصمة السودانية الخرطوم، وسط توقعات باقتراب توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات بين الجانبين.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية بأن “طائرة إسرائيلية تحمل الاسم (4 إيكس- سي يو زد) أقلعت من مطار بن غوريون شرق تل أبيب فجراً وتوجّهت إلى السودان، قد هبطت في العاصمة الخرطوم”.

وأشارت هيئة البث إلى أن “هذه الزيارة تأتي على خلفية الأنباء عن استعداد السودان للتوقيع على (اتفاقيات أبراهام) للتطبيع بين إسرائيل والدول العربية والإسلامية”.

ونقلت صحيفة “هآرتس” عن مسؤول إسرائيلي بارز قوله، إن “السودان يستعد للتوقيع على اتفاق تطبيع للعلاقات مع إسرائيل”، مضيفاً بأن الاتصالات الجارية بين إسرائيل والسودان تتم بوساطة أمريكية، وأن هذه الاتصالات حققت تقدماً ملموساً بين الجانبين يبشر بقرب التوقيع على (اتفاقات أبراهام).

وأضافت الصحيفة بأن “العلاقات الجيدة بين القيادة السياسية الأمنية الإسرائيلية والسلطات العسكرية في السودان أحيت الجهود من جديد”. وكان السودان قد أعلن في أكتوبر عام 2020 عن نيته الانضمام إلى هذه الاتفاقيات، لكنه امتنع عن ذلك بعد وقوع انقلاب عسكري تسبب بتوقف الاتصالات العلنية بين البلدين.