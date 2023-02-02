مجلس السيادة: البرهان يلتقي كوهين.. واللقاء بحث سبل إرساء علاقات مثمرة مع إسرائيل وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وتل أبيب

الخرطوم: السوداني

قال مجلس السيادة الإنتقالي، ان رئيس المجلس الفريق أول، عبد الفتاح البرهان، التقى اليوم بمكتبه، وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين والوفد المرافق له. بحضور وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق. حيث تطرق اللقاء مع وزير الخارجية الإسرائيلي الذي وصل البلاد اليوم في زيارة رسمية إستغرقت يوما واحدا، لسبل إرساء علاقات مثمرة مع إسرائيل وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وتل أبيب في مجالات الزراعة والطاقة والصحة والمياه والتعليم لاسيما في المجالات الأمنية والعسكرية.

وأضاف إعلام مجلس السيادة: “حث الجانب السوداني الجانب الإسرائيلي على تحقيق الإستقرار بين إسرائيل والشعب الفلسطينى. كما تناول اللقاء أيضا الدور الذي يلعبه السودان في معالجة القضايا الأمنية في الإقليم”.