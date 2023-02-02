الفريق أول حميدتي: لا علم لي بزيارة الوفد الإسرائيلي ولم التقيه

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By alsudani 0

الخرطوم: السوداني

أوضح نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان حميدتي، عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن لقائه بالوفد الاسرائيلي الذي زار السودان اليوم.

وقال انه لا علم له بالزيارة المعنية وانه لم يلتق بالوفد الزائر.

alsudani

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