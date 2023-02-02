الفريق أول حميدتي: لا علم لي بزيارة الوفد الإسرائيلي ولم التقيه

@
Prev Post
مجلس السيادة: البرهان يلتقي كوهين.. واللقاء بحث سبل إرساء علاقات مثمرة مع إسرائيل وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وتل أبيب
الخرطوم: السوداني
أوضح نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان حميدتي، عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن لقائه بالوفد الاسرائيلي الذي زار السودان اليوم.
وقال انه لا علم له بالزيارة المعنية وانه لم يلتق بالوفد الزائر.
@
Prev Post
مجلس السيادة: البرهان يلتقي كوهين.. واللقاء بحث سبل إرساء علاقات مثمرة مع إسرائيل وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وتل أبيب
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.