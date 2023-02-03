مكافحة المخدرات تضبط (٣٤) متهمًا و (٣٢٩) كيلو جرام حشيش

الخرطوم: السوداني

تمكنت مكافحة المخدرات من إلقاء القبض على عدد من المروجين والمتعاطين في حملة استهدفت موقف شندي وشارع النيل وكولومبيا وكوبر وأبوسعد والثورات في إطار الحملات الراتبة التي تقوم بها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع بقية القوات النظامية في الحملة الوطنية المشتركة.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تأتي في إطار العمل الميداني للإدارة للقضاء على المخدرات ومكافحتها تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ووزير الداخلية المكلف المدير العام لقوات الشرطة الفريق أول شرطة حقوقي عنان حامد محمد عمر وقد أسفرت الحملة عن القبض على عدد (٣٤) متهما وتم ضبط (٣٠٤)حبوب ترامادول و (٢)دراجة نارية. كما أقامت الإدارة عدد (٦) محاضرات توعوية وإرشادية عن أضرار ومخاطر المخدرات وعدد (٢) معارض تعريفية عن أنواع وأشكال الحبوب المخدرة الممنوعة وأنواع الحشيش البنقو والحشيش الأفغاني ولقاءات إذاعية وتلفزيونية.

الجدير بالذكر أن الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تأتي على مستوى المركز والولايات.