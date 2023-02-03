خالد عمر: ورشة القاهرة تهدف إلى بناء كتلة لقطع الطريق أمام العملية السياسية

الخرطوم: مهند عبادي

قال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف إن الهدف من ورشة القاهرة بناء كتلة لقطع الطريق أمام نجاح الاتفاق الإطاري وتخريب العملية السياسية، وإعادة استنساخ اعتصام القصر عبر توفير أجواء لطيفة بغرض إجهاض مسار التحول المدني الديمقراطي، وجدد خالد في حوار القوى الداعمة للديمقراطية بطيبة برس أمس الخميس والذي جمع قادة الحرية والتغيير والمهندسين رفضهم للورشة وقال إن الرفض مبني على موقف وطني مناهض للتدخل في الشأن السوداني ومحاولة رسم المشهد وفقًا لما يتوافق مع ما يناسبها، وأشار خالد إلى أن الأمر بهذه الكيفية يعتبر مهددًا لاستقرار البلاد ولا بد من مواجهته بصرامة حتى لا تنتكس البلاد بفعل التقسيمات الجهوية والقبلية والتي سوف تقود إلى الحرب والتقسيم، وشدد عمر على أن التعامل مع مصر ينبغي أن يقوم على الاحترام المتبادل وأنهم في الحرية والتغيير يدركون جيدا أهمية حسن الجوار والتكامل وأن الدولتين لا فكاك لهما من بعض وأن مصير السودان ومصر واحد