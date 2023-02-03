لجنة المعلمين تقرر استمرار إغلاق المدارس لأسبوع

الخرطوم: السوداني

أعلنت لجنة المعلمين استمرار إغلاق المدارس لمدة أسبوع وأمنّت على استقبال مقترحات الولايات والمحليات للمرحلة القادمة، وعقد مؤتمر صحفي خلال أسبوع الإغلاق يوضح كل ما دار في اللقاءات وإعلان ألموقف النهائي.

وأشارت فى بيان أمس إلى أنّ التداول مع وزارة المالية أسفر عن عدم اكتمال معلومات الولايات لتنفيذ القرارات، إلى جانب عدم بدء وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في جدولة صرف الفروقات حال اكتمال المعلومات إلاّ بعد شهر مارس.

وقالت لجنة المعلمين إنّ هذه الخطوات تسويف من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في تنفيذ الحقوق.

وأضافت” هذه الوزارة ظلّت عقبة كؤود في طريق تحقيق أحلام الشعب السوداني في الوصول لتعليم جيّد، في الوقت الذي أظهر فيه المجلس السيادي رغبةً أكيدة في تلبية مطالب المعلمين”.