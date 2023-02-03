توقعات بانتعاش الحركة الشرائية لاقتراب رمضان

الخرطوم : عبيـر جعفر

توقع عدد من تجارالسلع الاستهلاكية بالأسواق انتعاش الحركة الشرائية مع اقتراب شهر رمضان وقالوا إن هنالك استقراراً في الأسعار ووفرة في البضائع بالأسواق.

وأكد رئيس تجارالجملة بسوق أمدرمان فتح الله حبيب الله في حديثه لـ (السوداني) بدء الاستعداد لموسم رمضان بشراء التوابل، لافتا لاستقرار سعرالسكر في ٢٨ الف جنيه لزنة(٥٠) كيلو وقفزسعر زيت الفول عبوة (١٨)لترا من (٢٠،٥٠٠) الى (٢١،٥٠٠) جنيه ،أشار لانتعاش السوق حسب الحركة الشرائية.

وقال تاجر سلع بالخرطوم موسى ابراهيم ان الركود التضخمي بالسوق ساعد على وفرة البضائع وثبات الاسعار، مبينا أن سعر زيت الفول عبوة(٣٦) لترا قفز من ١٩إلى (٢٠،٥) ألف جنيه وسعرجوال السكر زنة (٥٠) كيلو (٢٨) الف جنيه اما سعر(١٠)كيلو (٥،٣٠٠)جنيه وكيلوالعدس(١،٨٠٠) جنيه، متوقعا انتعاش الحركة الشرائية لسلع بعينها بموسم رمضان وربما ترتفع اسعارها لزيادة الطلب

وقال تاجرسلع ببحري الهادي عوض ان هنالك عزوفًا حادًا عن الشراء وتكدس البضائع بالمتاجر، مبينا ان سعرشاي الغزالتين عبوة(٤٥٠) جراما بسعر(٢) الف جنيه وسعر لبن كابو عبوة(٢) كيلو وربع بسعر(٨) آلاف جنيه،وكرتونه النشويات(٥،٥٠٠) جنيه وسعر زيت بذرة الشمس(٢٠) الف جنيه لعبوة (١٨) لترًا

وفي ذات السياق قال تاجر سلع بامدرمان ابوبكرسفيان ان الأسواق تعاني من ضعف القوى الشرائية والكساد ما انعكس على استقراراسعارالسلع رغم ارتفاع سعر الصرف، وأشار إلى أن هنالك وفرة في كافة اصناف السلع و تراجع حجم شراء السلع بالاسواق بكميات كبيرة بسبب الركود وتراجع حجم الطلب ، مبينا ان سعر جوال السكر زنة(٥٠) (٢٧) جنيها وبكت دقيق زادنا و سيقا(٦) آلاف جنيه وسعرالكيلو(٧٠٠) جنيه اما سعركيلو العدس(١،٨٠٠) جنيه متوقعا استقرار الأسعار. وقال تاجر تجزئة بالخرطوم عز الدين احمد أن الركود ساعد على استقرار الأسعار،منذ منتصف ٢٠٢٢م الى الآن، ولفت الى وفرة كافة اصناف السلع الاستهلاكية الضرورية، متوقعا انتعاش الحركة الشرائية خلال الفترة المقبلة ، مبينا ان سعر جوال السكر زنة(٥٠) كيلو بسعر (٢٧) الف جنيه ، ولفت إلى أن الكساد بالاسواق انعكس سلبا على شلل الحركة الشرائية.