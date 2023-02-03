زيادة طفيفة في الدولار بالسوق الموازي

الخرطوم: عبير جعفر

تشهد اسواق العملات زيادة طفيف في الأسعار لضعف المعروض وزيادة الطلب على العملات، وتشهد اسواق العملات ضعف حركتي البيع والشراء نهاية الأسبوع

وقال تاجر عملة بالسوق الموازي في حديثه لـ( السوداني ) ان زيادة الطلب على العملات وضعف المعروض انعكس على زيادة الاسعار ،مبينا ان سعر الدولار من (٥٩٠) ارتفع الى (٥٩٢) جنيها للشراء وسعر البيع من (٥٩٥) ارتفع الى (٥٩٦) جنيها اما سعر شراء الريال السعودي ارتفع من (١٥٥) الى (١٥٦) جنيها وسعر البيع من (١٥٦) الى (١٥٧) جنيها ،وقال ان هنالك مضاربات بين تجار العملة حول الأسعار، متوقعا زيادة حال استمر زيادة الطلب.

أكد تاجر عملة بالسوق الموازي على تذبذب أسعار العملات ، وقال ان نهاية الاسبوع تشهد اسواق العملات توقفًا في حركتي البيع والشراء، مبينا سعر شراء الدولار (٥٩١) جنيها وسعر البيع(٥٩٦) جنيها اما سعر شراء الريال السعودي(١٥٥) جنيها وسعر البيع (١٥٧) جنيها وسعر شراء الريال القطري(١٥٤) جنيه وسعر البيع(١٥٦) جنيها وسعر شراء اليورو (٦٣٠) جنيها وسعر البيع (٦٤٠) جنيها ،متوقعا زيادة في اسعار العملات ،وقال كلما ارتفع الطلب مقابل ضعف المعروض من العملات يرتفع السعر.

وتوقع تاجر عملة استقرار الأسعار بسبب الركود الحاد وضعف الطلب بكميات كبيرة، مشيرا إلى أن سوق العملات يتوقف على حسب حركة الاستيراد مما تنعكس على ارتفاع الدولار بالسوق، وقال ان هنالك استقرارا نوعا ما في أسعار العملات، مبينا ان سعر شراء الدولار من (٥٩٠) ارتفع الى (٥٩٢) جنيها وسعر البيع من (٥٩٥) الى (٥٩٦) جنيها وسعر شراء الريال السعودي(١٥٥) جنيها وسعر البيع (١٥٧) جنيها وسعر شراء الريال القطري(١٥٥) جنيها وسعر البيع (١٥٦) جنيها وسعر شراء الدرهم الاماراتي(١٥٥) جنيها وسعر البيع (١٥٧) جنيها ،متوقعا حدوث زيادة جديدة في الأسعار لضعف المعروض .