اللجنة الزراعية المفوضة تبحث قضايا إعسار مزارعي ولاية القضارف

الخرطوم : رحاب فريني

عقدت اللجنة المفوضة لمزارعي ولاية القضارف اجتماعا بحضور عدد من مزارعي محليات القريشة، القلابات الشرقية، النحل، الرهد والمفازة، وناقش الاجتماع الوضع الراهن والظروف التي يمر بها مزارعو الولاية من توسع في ظاهرة الاعسار والتعسر، وبعد نقاش مستفيض واستماع لممثلي المحليات، قررت اللجنة المفوضة استمرار التواصل والتنسيق مع والي ولاية القضارف في كل ما يتعلق بقضايا الزراعة والمزارعين وتفعيل دور لجان الزكاة (مجلس الأمناء، ولجنة الغارمين، ولجنة تقييم وتقويم الزراعة والاعسار)،

فضلا عن تكوين وفد يضم اللجنة المفوضة وأعضاء ممثلين لجميع المحليات للاتصال بأمين ديوان الزكاة ومطالبته بإعادة استحقاقات المزارعين من القطن واعتماد ممثلي المزارعين بمجلس الأمناء وتفعيل دور المجلس واعتماد أعضاء لجنة الغارمين وتفعيلها ومعالجة كل القضايا بين المزارع والديوان، إلى جانب العمل مع الجهات المختصة على إمهال المزارعين لتوفيق أوضاعهم لسداد مديونياتهم، إضافة الى إعتماد التكلفة التي تم إعدادها ورفعها للجهات المعنية حتى يتم العمل بها.

وكلفت اللجنة المزارع حسن زروق للاتصال بالعراقي بكسلا، والذي يملك المستندات الخاصة بالفتوى المتعلقة بخصم التكاليف قبل أخذ الزكاة والعمل على تطبيقها من خلال الاتصال بالأمانة العامة لديوان الزكاة، كما رأت اللجنة الزراعية ضرورة إعداد مذكرة عن الزراعة (المشاكل والحلول) لطرحها في فعاليات المعرض الاقتصادي المزمع إقامته بالقضارف فى شهر فبراير الجاري والذي سوف يحضره وزراء القطاع الاقتصادي بالمركز ، وناشدت في اجتماعها المزارعين المقتدرين على سداد ما عليهم من مديونيات تجاه المصارف لجهة ان الحلول سوف تكون فردية ولا مجال لحلول جماعية حتى يتسنى التوصل لحلول للمزارعين المعسرين فعلاً، ويستعد البنك لتمويل الموسم الزراعي المقبل منذ وقت مبكر .