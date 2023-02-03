 بتكلفة 800 الف دولار شراء 50 جرارًا وتوزيعها على المزارعين بالمشروع

الخرطوم : رحاب فريني

اكد مدير عام شركة جزتراكيا المهندس عبدالهادي عوض، اكد أن مساعي مجلس ادارة شركة جزتراكيا أثمرت عن الاتفاق مع ادارة بنك المزارع التجاري على اعتماد مبلغ (800) الف دولار لشراء 50 تراكتر لتوزيعها على المزارعين بمشروع الجزيرة بشروط ميسرة ، واكد لدى اجتماعهم مع ادارة بنك المزارع التجاري، بحضور رئيس مجلس ادارة الشركة اوردغان اوران، نائب مدير الشركة المهندس محمد الطيب ياسين، اكد التزام بنك المزارع بقبول انتاج المزارع من محاصيله نظير التمويل، وذلك بغرض تسهيل السداد على المزارعين بالمشروع بصورة ميسرة .