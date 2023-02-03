الصحفي الإسرائيلي الشهير (باراك رافيد) يكتب (10) نقاط ساخنة حول طبيعة العلاقات بين إسرائيل والسودان وتفاصيل زيارة الوزير كوهين إلى الخرطوم

متابعات: السوداني

1. إليكم بعض النقاط المهمة حول العلاقات بين إسرائيل والسودان: أولاً، لن ينضم السودان أو يوقع على اتفاقيات أبراهام. هل تعرف لماذا؟ لأنه انضم بالفعل ووقع عليها في 5 يناير 2021 بحضور وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين.

2. ثانياً، لم يوقع السودان بعد اتفاقية لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، كما فعلت الإمارات العربية المتحدة والبحرين، وإلى حد ما المغرب. في بداية عام 2021، قدّمت إسرائيل إلى السودان مسودة اتفاقية لإقامة علاقات دبلوماسية. كان السودانيون ينتظرون الحصول على دعم إدارة بايدن للاتفاق، وبالتالي لم يوقعوا ولا يكتبوا نصاً من إسرائيل.

3. حاولت حكومة بنت لابيد التوصل لاتفاق مع السودانيين. في سبتمبر 2021، كان هناك محاولات لعقد قمة ثلاثية تقريباً على هامش اجتماع الأمم المتحدة مع بايدن، لكنها لم تنجح مع الأمريكيين من حيث الجدول الزمني وتم تأجيلها. في أكتوبر 2021، زار لبيد واشنطن لإغلاق القضية مع الأمريكيين، لكن بعد أسبوع حدث انقلاب عسكري في السودان.

4. عقب الانقلاب العسكري في السودان، فرض الأمريكيون عقوبات على الفصيل العسكري في الحكومة السودانية بقيادة الجنرال البرهان وجمّدوا المساعدات الأمريكية. كما أوضحت إدارة بايدن للسودان وإسرائيل أنه ما لم يتم إلغاء الانقلاب العسكري وتشكيل حكومة مدنية في السودان، فإن الولايات المتحدة لن تدعم الاتفاق بين السودان وإسرائيل.

5. منذ الانقلاب جُمّدت كل الاتصالات مع السودان بشأن التطبيع. في الفراغ الذي نشأ، دخل الموساد، الذي واصل العمل مع جميع أنواع العناصر في الجيش السوداني – بما في ذلك العناصر المشكوك فيها – على قضايا الأمن والاستخبارات. خلقت بعض أنشطة الموساد فوضى في العلاقات مع إسرائيل، لأن الجنرال البرهان لم يعجبه العلاقة بين الموساد.

6. في الأشهر القليلة الماضية يبدو أن البرهان والجيش على استعداد للتراجع وإنهاء الانقلاب. تم توقيع اتفاق إطاري سياسي بين الجيش والفصائل المدنية حول مخطط لعودة الحكومة المدنية. ماذا بعد؟ مثل كل شيء في السودان – هناك فجوة كبيرة بين الاتفاق والتنفيذ.

7. تشارك العديد من الدول في مستنقع السودان – الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى والنرويج وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والعديد من الدول الأخرى، وكل دولة تسحب اتجاهًا مختلفًا في محاولة لتشكيل الحكومة المدنية الجديدة.

8. وزير الخارجية الإسرائيلي كوهين مهتم جداً بالسودان. لقد كان أول وزير يزور السودان. جلب معه الخبير الأعظم في شؤون السودان في إسرائيل – رونان ليفي (ماعوز) إلى منصب مدير وزارة الخارجية، وهو قريب جداً من الجنرال البرهان. وبلا شك عودته إلى المنصب ستعطي دفعة متجددة لكل شيء.

9. لكن – وهذا أمر مهم وكبير: إلى أن تكون هناك حكومة مدنية جديدة في الخرطوم وتكون الحكومة الأمريكية متأكدة من إلغاء الانقلاب العسكري، فإن الولايات المتحدة لن تدعم الاتفاق بين إسرائيل والسودان. بدون دعم أمريكي لا جدوى من الدخول في مثل هذه الخطوة.

10. هناك سيناريو متفائل، فحواه أنه سيتم تشكيل حكومة مدنية في السودان في الفترة من مايو – يونيو القادمين. ما يمكن عمله حتى ذلك الحين: إجراء زيارات لمسؤولين إسرائيليين إلى السودان، والعودة للتحدث مع السودانيين حول مسودة الاتفاقية – ربما تركت في درج وزير العدل السوداني السابق وصديق إسرائيل نصر الدين عبد الباري – وتشجيع إقامة حكومة مدنية.