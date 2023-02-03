البرهان يُشدد على أهمية وحدة الصف الوطني للخروج من الأزمات

الخرطوم: السوداني

شدّد رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على أهمية وحدة الصف الوطني للخروج من الأزمات التي تشهدها البلاد.

وأشار البرهان خلال مخاطبته اليوم، اللقاء الجماهيري على شرف سباق الهجن بمضمار مبارك الفحل بمنطقة العديرة في سيدون بمحلية الدامر، بمشاركة والي نهر النيل وأعضاء حكومة ولجنة أمن الولاية ونظار ومشائخ قبيلة الرشايدة، أشار إلى الإشكالات التي تُواجه مواطني الأرياف النائية بالبلاد، مؤكداً دعمه لكافة القضايا المتعلقة بالخدمات بالتركيز على قضايا التعليم.

ووجّه البرهان، رجالات الإدارة الأهلية والعُمد والمشائخ بأهمية حَثّ المُجتمع على التعليم وإنشاء مدارس الرُّحّل – بحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.

وأشاد البرهان باتحاد سباق الهجن السوداني، مُعلناً مشاركة الاتحاد في كافة المحافل الخارجية التي تُقام بعدد من دول الخليج العربي خلال المنافسات المقبلة.