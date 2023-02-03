ورشة حوار القاهرة: نبيل أديب رئيساً للجنة مبررات عدم إصدار وثيقة جديدة ورئيساً لجلسات الحوار

الخرطوم: السوداني

أسندت الوفود السياسية السودانية، المشاركة في ورشة الحوار السوداني السوداني بالقاهرة، رئاسة لجنة مبررات عدم إصدار الوثيقة جديدة إلى المحامي، نبيل أديب، بإلاضافة إلى رئاسته لجلسات الحوار.

واتفقت الوفود على أن يكون محمد سيد أحمد، رئيساً للجنة التعديلات المطلوبة للوثيقة، ومني أركو مناوي رئيساً للجنة السلام، والناظر سيد محمد الأمين تِرِك رئيساً للجنة الشرق، وحيدر الصافي رئيساً للجنة المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، ونهى النقر رئيساً للجنة الإصلاح المؤسسي، وعلي عسكوري رئيساً للجنة تفكيك نظام 89، ومبارك الفاضل المهدي رئيساً للجنة الصياغة، وجعفر الميرغني رئيساً للجنة برنامج الفترة الانتقالية، والتجاني سيسي رئيساً للجنة هياكل الفترة الانتقالية، ونضال هشام ياسين، رئيساً للجنة قضايا الشباب، وعبد العزيز عشر رئيساً للجنة الإعلام.