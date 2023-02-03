توقُّفٌ جزئيٌّ لمحطة إعادة ضخ مياه بحري بسبب الصيانة الطارئة

الخرطوم: ابتهاج متوكل

أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم، عن توقُّف جزئي لمحطة إعادة الضخ بحري، غداً السبت لصيانة طارئة في الخزان الرئيسي.

وقال مدير عام الهيئة، محمد علي العجب في تعميم صحفي اليوم، إنّ عملية الصيانة تبدأ من الساعة السادسة صباح غدٍ السبت وحتى السادسة مساءً، منوهاً إلى تأثر مناطق كوبر والمنطقة الصناعية والعزبة، وشمبات وكافوري والدرة وأجزاء من الشعبية، داعياً المُواطنين في المناطق المتأثرة باتخاذ ما يلزم من تحوُّطات أثناء زمن الصيانة، مُعرباً عن اعتذاره للمواطنين جرّاء ما يحدث لهم من مُضايقاتٍ.