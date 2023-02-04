كمال عمر: نتاج ورشة القاهرة ليس مفيدًا للساحة السياسية ولا الثورة السودانية

الخرطوم: السوداني

أكد القيادي بالمؤتمر الشعبي كمال عمر لـ(سودان فور نيوز)على أنهم مع دعم الحوار السوداني داخليًا أي ليست مع من يعقد حوارًا بالخارج ، معلقًا على مغادرة الوفد إلى القاهرة قائلًا من حقهم أن يذهبوا أاننا لا “نريد انشقاق” بين القوى السياسية، مستدركًا بيد أنها ورشة غير موفقة لاتخدم قضية الانتقال الديمقراطي، وأوضح في حديثه لـ”سودان 4نيوز ” أن مصر ما عندها اهتمام بالديمقراطية في السودان لذا تبني الورشة على خطوة شمولية وعليه نؤكد أن دور المصري استخباراتي ونتاج الورشة ليس مفيدًا للساحة السياسية ولا الثورة السودانية