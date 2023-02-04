عبد الحي يوسف: يريدون تضييع عاصمة اللاءات الثلاثة

نواكشوط: وكالات

أكد الداعية عبد الحي يوسف أن العقيدة الإسلامية الراسخة في القلوب هي الصخرة التي تتكسر عليها محاولات الأعداء تذويب الفوارق. وقال في تصريح لـ”المركز الفلسطيني للإعلام”: بالأمس القريب أقدام وزير خارجية الصهاينة تحط في الخرطوم أرض اللاءات الثلاثة، الأرض التي انطلق منها اللاءات الثلاثة لا صلح لا تفاوض ولا استسلام.

وأكد أن السودان أرض عاش أهلها وقادتها وهم لفلسطين داعمون ولجهاد أهلها مؤيدون والآن يأتي البعض من أجل أن يضيعوا هذا التاريخ كله، مشيرًا إلى أن خطب الجمعة في السودان عبرت عن رفض ذلك.

وأشار إلى أن قضية فلسطين عقيدة وليست خاضعة للحسابات والسياسة، ونقول للناس إن قومًا نقضوا العهد مع خير البشر لن يفوه مع غيره.