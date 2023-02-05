تراجع في الدولار لـ(592) جنيهًا للبيع

الخرطوم: السوداني

شهد الدولار تراجعًا مفاجئًا في أسعاره أمس من 596 ـ 592 جنيهًا للبيع في تداولات بداية الأسبوع بالسوق الموازي.

وعزا متعاملون تحدثوا لـ(السوداني) ذلك للوفرة في العرض وضعف الطلب، وقالوا إن سعر بيع الدولار تراجع من (596) إلى (592) جنيهًا أما سعر الشراء من (592) إلى (588) جنيهًا وسعر شراء الريال السعودي (156) جنيهًا وسعر بيعه (157) جنيهًا وسعر شراء الدرهم الاماراتي (159)جنيه وسعر البيع (160) جنيهًا فيما تراجع سعر شراء اليورو (630) جنيهًا وسعر البيع (635) جنيهًا.

وتوقع المتعاملون استمرار تراجع الأسعار حال استمر ضعف الطلب مقارنة بالعرض بالسوق الموازي