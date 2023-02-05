لجنة مساهمي بنك الثروة تدعو الولايات لرد أصولها

الخرطوم: السوداني

طالبت لجنة مساهمي بنك الثروة الحيوانية ولاة الولايات والمديرين التنفيذيين بولايات السودان باستلام كافة الأصول والأسواق والممتلكات التي تقع في ولاياتهم وإدارتها والتي تمت أيلولتها لصالح قيام بنك الثروة الحيوانية والتي تم تخصيصها لخدمة القطاع المهم والقومي والذي يتم الآن من تعدي وتصرفات وبيع لهذه الأصول وتفكيك لمحطات المياه والدوانكي والصهاريج وبيع حديدها خردة وغيرها من الممارسات التي تهدف إلى الاستيلاء على الأصول والأسواق والممتلكات وتدمير بنيات القطاع.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة والذي ناقشت فيه خطة عملها ومتابعة الإجراءات والتطورات في ظل تصرفات مجلس الإدارة والمدير العام في غياب كامل لبنك السودان المركزي وحمايته للفساد الإداري والمالي للبنك والذي كان من نتائجه إهدار ٣٢٠ مليار جنيه من أموال المودعين وغياب المحاسبة.

وناقش الاجتماع ترتيبات انعقاد الجمعية العمومية فوق العادة المزمعة في شهر مارس القادم والترتيبات للمسيرة الكبرى للمساهمين بالبنك من المنتجين والرعاة والمربين والمغتربين المواطنين والتي ستتوجه إلى البنك وبنك السودان ووزارة المالية دفاعًا عن حقوقهم وأموالهم وحقوق القطاع