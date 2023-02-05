اتفاق لتأهيل آليات النظافة بالخرطوم

الخرطوم: السوداني

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة د. بشرى حامد الاتفاق على تأهيل وصيانة آليات محلية نظافة بحري بدعم من ولاية الخرطوم والمدير التنفيذي لمحلية بحري لزيادة الآليات الساحبة وزيادة عدد حاويات النظافة.

وأعلن أمس في اجتماع بمحلية بحري للتفاكر حول كيفية ترقية وتطوير البيئة بالمحلية، التزام المجلس الأعلى للبيئة وهيئة النظافة بتوفير كمية من الاسبيرات للصيانة، مع توفير الآليات النوعية وصيانة المتعطل منها.

وناقش الاجتماع عددًا من المجالات أبرزها النظافة والتجميل والإنارة ونظافة الشوارع والجزر والتشجير، ومجالات الشراكات المجتمعية والمخالفات، وتنسيق الجهود بين الشركاء في الولاية لإعادة الألق والجمال الذي اشتهرت به مدينة بحري.