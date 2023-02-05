شح غاز الطبخ يراوح مكانه بالخرطوم

الخرطوم: عبيــرجعفر

أكدعدد من وكلاء وأصحاب محلات بيع وتوزيع الغاز بالعاصمة استمرار شح غازالطبخ بسبب زيادة الطلب وتراجع الإنتاج المحلي وغياب أكثر من شركة توزيع عن طرح الغاز لمنافذ التوزيع.

وقال الأمين العام لغرفة وكلاء وموزعي الغاز فضل يس الفضل في حديثه لـ(السوداني)إن هنالك فجوة في غاز الطبخ ولفت إلى أن هنالك عددًا من الشركات متوقفة عن الإنتاج والبعض ينتج بطاقة 50%، وقال الإنتاج اليوم تراجع من (800) إلى (600) طن وحجم الاستهلاك اليوم للغاز حوالي (1000) طن ، مبينًا أن سعر الإسطوانة عبوة (12,5) كيلو بسعر (3,500) جنيه .

وأكد وكيل غاز ببحري منتصر حسن على شح الغاز مما انعكس على ازدحام محلات التوزيع وزيادة الطلب على الغاز لاقتراب شهر رمضان، مشيرًا إلى أن هنالك شركات تراجع إنتاج بعض الشركات والبعض الآخر يكاد يكون منعدمًا بمراكز توزيع الغاز، مبينًا سعر الأسطوانة (3,500) جنيه، وتابع : حاليًا في بعض من شركات الغاز غير متوفرة، وقال إن هنالك شحًا في بعض شركات الغاز ومنها “سودا غاز، أبرسي ، سندس ، النحلة ” ، مضيفًا أن هنالك زيادة طلب على الغاز مقابل العرض المحدود للشركات.

وعزا وكيل غاز بالخرطوم شح السلعة للطلب العالي في ظل ضعف الإنتاج المحلي وتابع الغاز المستورد يوزع للولايات ، وقال إن الشركات التي تعمل بطاقة ضعيفة توزع بكميات ضعيفة مقارنة بحجم الطلب اليومي ، مبينًا أن سعر الأسطوانة الحالي (3-4) آلاف جنيه حسب المنطقة والترحيل، ولفت الى استمرار وضع شح الغاز إلى حين زيادة الإنتاج بالمستودعات والشركات غير العاملة .

وقال وكيل غاز بأمدرمان إبراهيم أحمد إن هنالك ندرةً في بعض شركات الغاز وأبرزها “سندس – الوطنية – أمان ” ، وقال إن الأسعار تتراوح حسب تكاليف الترحيل وسعر الأسطوانة (3-5) آلاف جنيه ، وأوضح أن توزيع كمية الغاز ضئيلة مقارنة مع حجم الطلب خلال هذه الأيام للاستعداد لشهر رمضان ، وقال إن الشح انعكس حاليًا من الهلع الشرائي للمواطن خوفًا من تفاقم الشح طوال شهر رمضان .