وفاة اللواء (م) فيصل أبو صالح 1989 بالمستشفى

الخرطوم: آيات فضل

توفي اللواء (م) فيصل أبو صالح، اول وزير داخلية في عهد الانقاذ، في مستشفى علياء بالخرطوم.

ويُحاكم أبو صالح مع 26 آخرين بتهم تقويض النظام الدستوري في إنقلاب الانقاذ، بقيادة الرئيس السابق عمر البشير إلى السُّلطة.

ورفضت المحكمة الخاصة والمنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية والقانونية بأركويت، برئاسة قاضي المحكمة العليا، عماد الدين الجاك، الإفراج عن أبوصالح وعدد من قيادات النظام السابق من المتهمين بالضمانة العادية.

وقال محامي الدفاع عن أبو صالح، محمد الحسن الأمين، لـ “سودان تربيون”، إن “اللواء المتقاعد توفي بمستشفى علياء ليل السبت، ووري جثمانه الثري صباح اليوم”. وأشار إلى أن الراحل كان يُعاني من أمراض عديدة استدعت مكوثه في المستشفى، وفارق على إثرها الحياة.

وفي 30 يناير الماضي، أبلغ محامي الدفاع عن أبو صالح المحكمة التي قررت استجوابه في الجلسة المقبلة، أن وضع موكله الصحي حرج بنحو لا يمكنه من المثول أمامها. وبموجب القوانين السودانية فإن أي تهم مُوجهة لشخص تُسقط حال وفاته.